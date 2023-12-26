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Сегодня, 04:44

Федотов — о поражении от «Салавата»: «Все в ЦСКА понимают, что такое положение дел не устраивает команду»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь ЦСКА Иван Федотов подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (3:4 ОТ).

«Концовка вышла напряженной. Болельщики ждали победы. Мы старались сыграть надежно, но в микромоментах сыграли неуверенно. Допустили малейшую ошибку в ключевом моменте, и вот, к чему это привело. Победы даются нам тяжело, каждая заброшенная шайба нужна нам, как глоток воздуха.

Каждому из нас нужно прибавлять в самоотдаче. Статистика по блокированным броскам, единоборствам и всему остальному оставляет желать лучшего. Наша задача — как можно скорее найти те вещи, которые помогают нам доминировать на льду. Нам очень важны победы. Надо сбросить груз давления, скинуть этот рюкзак. Все хотят выигрывать.

Я и ребята понимают, что такое положение дел не устраивает команду. Самолюбие у нас, мужчин, должно быть на высшем уровне, чтобы нас уважали. Не зря же мы выигрываем кубки", — приводит слова Федотова официальный сайт клуба.

«Салават Юлаев» занимает третье место в таблице Восточной конференции с 55 очками в 42 матчах.

ЦСКА потерпел четвертое поражение подряд, армейцы идут на шестой строчке Запада с 48 очками в 43 играх.

Иван Федотов
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК ЦСКА (Москва)
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