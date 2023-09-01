Федотов пропустил первую шайбу нового сезона КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий забил первую шайбу нового сезона КХЛ.

Он открыл счет в матче с ЦСКА на 17-й минуте. Ворота армейцев защищает Иван Федотов.

Дмитрий Яшкин отдал передачу на ход Кагарлицкому, который выкатился на ворота и бросил под перекладину.