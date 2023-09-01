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Сегодня, 19:35

Федотов пропустил первую шайбу нового сезона КХЛ

Форвард «Ак Барса» Кагарлицкий стал автором первой шайбы нового сезона КХЛ
Ана Горшкова
Корреспондент
Вратарь ЦСКА Иван Федотов.
Иван Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий забил первую шайбу нового сезона КХЛ.

Он открыл счет в матче с ЦСКА на 17-й минуте. Ворота армейцев защищает Иван Федотов.

Дмитрий Яшкин отдал передачу на ход Кагарлицкому, который выкатился на ворота и бросил под перекладину.

Иван Федотов и&nbsp;Александр Радулов. Вратарь Федотов пропустил первую шайбу нового сезона КХЛ! Онлайн-трансляция матча с «Ак Барсом»

Дмитрий Кагарлицкий
Иван Федотов
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
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