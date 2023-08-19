Федотов вошел в состав ЦСКА на товарищеский матч с минским «Динамо»

ЦСКА объявил состав на товарищеский матч с минским «Динамо». Вратарь команды Иван Федотов включен в заявку на игру.

ЦСКА: Федотов, Скотников, Окулов, Соркин, Полтапов, Дыбленко, Брютов, Карнаухов, Светлаков, Абрамов, Грудинин, Провольнев, Янченко, Панкратов, Юртайкин, Макаров, Рогов, Долженков, Мингачев, Дронык, Шуварин.

Матч пройдет на «Олимпик Арене» в Минске и начнется в 12.00 по московскому времени.

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в армии. В июле стало известно, что 26-летний голкипер заключил с ЦСКА соглашение до конца сезона-2024/25.

В августе ИИХФ установила, что Федотов нарушил контракт с «Филадельфией». Организация приняла решение наложить на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на сезон. Сам Федотов получил дисквалификацию на 4 месяца.