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Сегодня, 11:06

Феоктистов — о посещаемости домашних матчей «Куньлуня»: «Посмотрите на наши результаты, и вам станет понятно, почему на трибунах мало людей»

Даниил Аршавский
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Исполнительный вице-президент «Куньлуня» Николай Феоктистов считает слабые выступления команды в домашних матчах FONBET чемпионата КХЛ причиной отсутствия болельщиков на трибунах.

«Посмотрите на наши результаты дома, и вам станет понятно, почему на трибунах мало людей. Никто не будет ходить на команду, которая не выиграла ни одного домашнего матча в основное время. Надо понимать еще китайский менталитет и уклад жизни: китайцы рано встают и рано ложатся. Для них хоккей, заканчивающийся в 22:00, — это поздно, в 8 вечера китаец, как правило, должен быть дома. Так что мы берем только особые мероприятия, матч открытия или матч на китайский Новый год», — цитирует Феоктистова ТАСС.

«Куньлунь» одержал 7 побед и потерпел 16 поражений в 28 матчах и занимает последнее, 11-е место в Западной конференции. 23 ноября китайский клуб в Челябинске проведет матч с «Трактором», игра начнется в 16:00 по московскому времени.

Источник: ТАСС

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