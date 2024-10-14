Фетисов оценил возможность появления женщин-тренеров в КХЛ: «Наш женский хоккей находится в зачаточном состоянии»

Сегодня, 16:41
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал «СЭ» дебют Джессики Кэмпбелл в качестве тренера «Сиэтла» и оценил возможность появления женщины в тренерском штабе одного из клубов КХЛ.
«Там индустрия женского хоккея работает давно и очень хорошо. В Америке сотни команд. А у нас, к сожалению, даже не знают, что женский хоккей — это олимпийский вид спорта, что проводятся чемпионаты мира молодежные женские. В общем, наш женский хоккей находится в зачаточном состоянии. Но если женщина-тренер будет приносить пользу, то почему нет? Это может добавить особенный колорит. Опыт интересный, будем смотреть», — сказал Фетисов «СЭ».
В этом сезоне в НХЛ дебютировала первая в истории женщина-тренер. 32-летняя Джессика Кэмпбелл провела матч регулярного чемпионата (с «Сент-Луисом» в ночь на 9 октября) в качестве полноценного члена тренерского штаба.
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