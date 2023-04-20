Фетисов назвал подарком игру «Адмирала» в этом сезоне

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов оценил выступления «Адмирала» в этом розыгрыше КХЛ.

«Я рад, что хоккей вернулся в полном понимании этого слова во Владивосток, в Приморский край. Да, я в свое время принял непосредственное участие в том, чтобы команда там появилась, даже настоял на том, чтобы она там была.

У меня только положительные эмоции, благодарность всем тем, кто принял решение о возрождении «Адмирала», команде и тренеру. Это исторический сезон для команды, учитывая, что в первый год они продержались до первого раунда, а здесь вышли во второй. И это радость не только для болельщиков «Адмирала», но и для специалистов. Все-таки команда при правильном позиционировании, тренировочном процессе и подборе игроков может успешно играть с небольшим бюджетом. Так что да, это подарок, и спасибо им за него!» — приводит слова Фетисова ТАСС.

«Адмирал» дошел до второго раунда плей-офф КХЛ, в котором проиграл «Ак Барсу» (2-4).