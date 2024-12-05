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Сегодня, 18:40

Фетисов назвал спортивное событие 2024 года, которое порадовало его: «Тот случай, когда не клубы олигархи рулят»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» назвал спортивное событие 2024 года, которое порадовало его больше всего.

«В памяти останется успешное выступление уральских команд в плей-офф Кубка Гагарина. Это тот случай, когда не клубы-олигархи рулят, а команды, которые грамотно работают над формированием команды, стратегией игры. Это обнадеживает. Появляются тренеры, командные взаимодействия, команды. Для меня это стало главным событием», — сказал Фетисов «СЭ».

В прошедшем плей-офф Кубка Гагарина-2024 челябинский «Трактор» и екатеринбуржский «Автомобилист» дошли до полуфинала, где уступили «Локомотиву» и «Металлургу».

КХЛ
Вячеслав Фетисов
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