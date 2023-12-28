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Сегодня, 10:55

Фетисов — о результатах «Спартака»: «Жамнов смог сплотить ребят. Появился спартаковский дух»

Константин Белов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» оценил результаты «Спартака» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ-2023/24.

«Команда играет хорошо, есть характер. Рад за Алексея Жамнова, он смог сплотить ребят и построить интересный хоккей. Появился так называемый спартаковский дух. И народ пошел на стадион. Это тоже немаловажный фактор, если говорить об успешных результатах команды», — сказал Фетисов «СЭ».

«Спартак» занимает первое место в таблице Западной конференции с 63 очками в 45 матчах.

Команда проведет следующую игру 28 декабря на выезде против минского «Динамо». Начало встречи — в 19:10 по московскому времени.

Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Вячеслав Фетисов
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