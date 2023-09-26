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Сегодня, 12:29

Фетисов — о старте сезона ЦСКА: «Надеемся, что 13 раз подряд выиграют чемпионат. Опыт есть, с Федоровым общаемся»

Константин Белов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал «СЭ» игру ЦСКА в начале сезона-2023/24 в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Непросто выигрывать Кубок Гагарина два года подряд. Команде очень сложно все это переварить, поздний отпуск. Будем надеяться, что Сергей Федоров справится со всеми сложностями. Я играл в команде, которая 13 раз подряд выигрывала чемпионат страны. Опыт есть, с Сергеем общаемся. Так что надеемся, что армейцы смогут стать чемпионами 13 раз кряду. Впереди долгий сезон», — сказал Фетисов «СЭ».

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 9 очками в 10 матчах. Следующий матч армейцы проведут в Москве 26 сентября, против «Северстали».

Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Вячеслав Фетисов
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