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Сегодня, 19:30

Фетисов: «Если Кузнецов вернется в «Трактор», то это будет серьезный подарок для клуба»

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Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» оценил возможность перехода нападающего Евгения Кузнецова в «Трактор» в случае его возвращения в КХЛ.

«Он должен сам принять решение, куда пойти. Да, для Челябинска это был бы серьезный такой подарок. Опять, же, не всегда даже наши желания могут воплотиться в какие-то решения», — сказал Фетисов «СЭ».

Кузнецов в марте 2024 года был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». В сезоне-2023/24 форвард провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ, забил 8 голов и сделал 16 результативных передач. В 10 играх Кубка Стэнли хоккеист набрал 6 (4+2) очков.

В четверг, 18 июля «Каролина» расторгла контракт с Кузнецовым.

(Александр Абустин)

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
ХК Трактор
Вячеслав Фетисов
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