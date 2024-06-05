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Сегодня, 15:44

Фетисов отметил, что ситуация с рейтингом IIHF не заслуживает широкого обсуждения

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о возможном пересмотре рейтинга Международной федерации хоккея (IIHF).

27 мая IIHF опубликовала обновленную версию рейтинга сборных, в котором Россия поднялась с третьей на вторую строчку. Позже глава Финского хоккейного союза и член совета ИИХФ Хейкки Хиетанен сообщил, что организация обсудит систему подсчета очков в рейтинге национальных сборных на следующем заседании.

«По большому счету, эти рейтинги ни на что не влияют. Не понимаю, зачем вообще это обсуждается. В свое время не было никаких рейтингов, думаю, в Национальной хоккейной лиге их тоже нет. Что они опять придумали, это их проблемы. Это бессмысленная история, трата времени на все это. Пускай возмущаются дальше», — приводит ТАСС слова Фетисова.

В феврале 2024 года международная федерация продлила отстранение сборных России и Белоруссии от всех соревнований на сезон-2024/25.

Источник: ТАСС
Хоккей
Вячеслав Фетисов
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