Фетисов о вылете «Спартака» из Кубка Гагарина: «Для команды это будет хорошим уроком»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал «СЭ» поражение «Спартака» от «Салавата Юлаева» (2:3) в седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

Москвичи уступили уфимцам в серии со счетом 3-4 и вылетели из плей-офф.

«Хороший сезон был у «Спартака». Думаю, красно-белые сделают правильные выводы. Здесь надо поздравить «Салават Юлаев». Уфимцы — молодцы, проявили характер, вытащили серию. А «Спартаку» это будет хорошим уроком. У него были все шансы на выход в полуфинал, но сделал это «Салават Юлаев», — сказал Фетисов «СЭ».

В полуфинале Кубка Гагарина «Салават Юлаев» сыграет с победителем пары «Авангард» — «Локомотив» (счет в серии — 3-3).