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15 апреля, 13:11

Фетисов жестко отреагировал на переход Демидова в «Монреаль»: «Что СКА и наш хоккей получили взамен?»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Вячеслав Фетисов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о переходе нападающего Ивана Демидова в «Монреаль».

«Что мы получили взамен любви канадских болельщиков? На него в Санкт-Петербурге ходили люди. Теперь его будут любить монреальские. А что делать петербургским? Было поручение президента по отъезду молодых хоккеистов... Хочется понять, как это работает? Что-то поменялось? Мы получили большую компенсацию? Мне просто хочется знать, что СКА и наш хоккей получили взамен?» — сказал Фетисов «СЭ».

8 апреля СКА объявил об уходе 19-летнего форварда в клуб НХЛ. 15 апреля Демидов набрал 2 (1+1) очка в дебютном матче за «Монреаль».

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Иван Демидов
ХК Монреаль Канадиенс
ХК СКА
Вячеслав Фетисов
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