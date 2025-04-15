Фетисов жестко отреагировал на переход Демидова в «Монреаль»: «Что СКА и наш хоккей получили взамен?»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о переходе нападающего Ивана Демидова в «Монреаль».

«Что мы получили взамен любви канадских болельщиков? На него в Санкт-Петербурге ходили люди. Теперь его будут любить монреальские. А что делать петербургским? Было поручение президента по отъезду молодых хоккеистов... Хочется понять, как это работает? Что-то поменялось? Мы получили большую компенсацию? Мне просто хочется знать, что СКА и наш хоккей получили взамен?» — сказал Фетисов «СЭ».

8 апреля СКА объявил об уходе 19-летнего форварда в клуб НХЛ. 15 апреля Демидов набрал 2 (1+1) очка в дебютном матче за «Монреаль».