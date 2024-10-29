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Сегодня, 21:59

Фетисов поздравил Шипачева с установлением нового бомбардирского рекорда КХЛ: «Красавчик!»

Константин Белов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов в комментарии «СЭ» поздравил нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачева с установлением нового рекорда КХЛ.

«Любой рекорд заслуживает уважения и восхищения. Поздравляю Шипачева со званием лучшего бомбардира в истории КХЛ. Красавчик!», — сказал Фетисов «СЭ».

Форвард в матче с «Северсталью» набрал 929-е очко в КХЛ и стал лучшим бомбардиром в истории турнира, обойдя предыдущего рекордсмена Сергея Мозякина (928)

Шипачев также известен по выступлениям за «Северсталь», СКА, московское «Динамо» и «Ак Барс».

Вадим Шипачев
КХЛ
Вячеслав Фетисов

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