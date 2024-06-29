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Сегодня, 15:10

Фетисов призвал к изменению формата неограниченного свободного агента в России: «Это не ограничение, а преданность клубу»

Константин Белов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов в комментарии «СЭ» заявил, что поддерживает изменение формата неограниченного свободного агента в России.

«Формат неограниченного свободного агента, которые применяется в НХЛ, нужно вводить и в России, — сказал Фетисов «СЭ». — Надеюсь, что при разделении федерации и КХЛ эти правила будут установлены. Если игрок выступал здесь до 27 лет, то он дальше может ехать пробовать свои силы. Это не ограничение, а преданность клубу, который на тебя имеет права. НХЛ на этом и построена. Ты закреплен за командой, потому что болельщики хотят тебя видеть. Если ты будешь хорошо играть — проведешь всю жизнь в одной команде. Миграция по лиге, мне кажется, ничего хорошего для популяризации команды не дает».

Фетисов также отметил, что руководство КХЛ поддерживает инициативу.

«Думаю, со временем все устаканится. Обсуждаем это не только с руководством лиги, но и с легендами, ветеранами нашего хоккея. Мнение по этому вопросу у всех примерно одинаковое. И президент КХЛ Алексей Морозов это понимает», — добавил Фетисов.

КХЛ
Вячеслав Фетисов
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