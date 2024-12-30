Фетисов призвал не придавать много значения победной серии ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал победную серию ЦСКА.

29 декабря столичный клуб на выезде обыграл «Сочи» (4:1). Победа стала для команды 11-й подряд.

«Любая команда готовится, прежде всего, к заключительной части сезона. Начало чемпионата далеко не всегда показатель силы клуба, это нормально для любой профессиональной лиги. Все ставят задачу завоевать Кубок Гагарина и стараются выйти на пик формы к плей-офф. Надеюсь, что это коснется не только ЦСКА, но и как можно больше клубов КХЛ. Тогда нас будет ждать очень интересный плей-офф», — сказал Фетисов «ВсеПроСпорт».