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Сегодня, 20:08

Фетисов призвал не придавать много значения победной серии ЦСКА

Константин Белов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал победную серию ЦСКА.

29 декабря столичный клуб на выезде обыграл «Сочи» (4:1). Победа стала для команды 11-й подряд.

«Любая команда готовится, прежде всего, к заключительной части сезона. Начало чемпионата далеко не всегда показатель силы клуба, это нормально для любой профессиональной лиги. Все ставят задачу завоевать Кубок Гагарина и стараются выйти на пик формы к плей-офф. Надеюсь, что это коснется не только ЦСКА, но и как можно больше клубов КХЛ. Тогда нас будет ждать очень интересный плей-офф», — сказал Фетисов «ВсеПроСпорт».

Источник: ВсеПроСпорт
ХК ЦСКА (Москва)
Вячеслав Фетисов
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