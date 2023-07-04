Фетисов раскритиковал Гашека: «Пусть вернет деньги, которые заработал в России, тогда все будет по-честному»

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов отреагировал на слова бывшего голкипера сборной Чехии Доминика Гашека, который раскритиковал правительство своей страны за отсутствие запрета для игроков выступать в России.

«Я уже ничему не удивляюсь, ну, вообще Доминик играл же у нас, по-моему, за хорошие деньги играл, — цитирует «ВсеПроСпорт» Фетисова. — Почему он лишает других этой возможности играть и зарабатывать? Какая-то хрень получается. Пусть вернет деньги тогда, которые заработал здесь, тогда все будет по-честному».

Гашек объявил о завершении карьеры в 2012 году. Его последним клубом стал московский «Спартак», за который он выступал с 2010 по 2011 год.

Ранее сообщалось, что Гашек в июле планирует выступить в Европарламенте с призывом не допускать россиян к международным соревнованиям.