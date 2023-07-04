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Сегодня, 19:59

Фетисов раскритиковал Гашека: «Пусть вернет деньги, которые заработал в России, тогда все будет по-честному»

Мария Гусева
Вячеслав Фетисов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов отреагировал на слова бывшего голкипера сборной Чехии Доминика Гашека, который раскритиковал правительство своей страны за отсутствие запрета для игроков выступать в России.

«Я уже ничему не удивляюсь, ну, вообще Доминик играл же у нас, по-моему, за хорошие деньги играл, — цитирует «ВсеПроСпорт» Фетисова. — Почему он лишает других этой возможности играть и зарабатывать? Какая-то хрень получается. Пусть вернет деньги тогда, которые заработал здесь, тогда все будет по-честному».

Гашек объявил о завершении карьеры в 2012 году. Его последним клубом стал московский «Спартак», за который он выступал с 2010 по 2011 год.

Ранее сообщалось, что Гашек в июле планирует выступить в Европарламенте с призывом не допускать россиян к международным соревнованиям.

Источник: https://www.vseprosport.ru/lenta/2023/07/03/fetisov-pro-slova-gasheka-kakaja-to-hren-poluchaetsja-pust-vernet-dengi-kotorye-zdes-zarabotal-togda-vsjo-budet-po-chestnomu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Доминик Гашек
Хоккей
Вячеслав Фетисов
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