Фетисов о поражении ЦСКА от минского «Динамо»: «Печально, когда вылетает команда с такими ресурсами»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал «СЭ» вылет ЦСКА в первом раунде плей-офф КХЛ.

«Печально, когда вылетает команда с такими ресурсами. Какие я вижу причины раннего вылета второй год подряд? Там есть кому разбираться», — сказал Фетисов «СЭ».

В субботу, 5 апреля ЦСКА дома уступил минскому «Динамо» (2:6) в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Армейцы проиграли серию минчанам со счетом 2-4 и завершили свое выступление в турнире.

(Дарик Агаларов)