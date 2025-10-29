29 октября, 11:02
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление нападающего «Спартака» Ивана Морозова об употреблении кокаина.
«Молодец, что признался. Но надо было раньше думать головой. Надеюсь, это станет уроком для всех, а не только для него. Публичные люди должны нести ответственность за свое поведение», — сказал Фетисов «СЭ».
16 сентября форвард был временно отстранен от участия в тренировках и матчах московской команды из-за положительной допинг-пробы. Сообщалось, что в крови Морозова найдены наркотические вещества.
В сезоне-2025/26 нападающий провел 4 матча в регулярном чемпионате, отметившись 1 голом и 4 результативными передачами.
Gordon
Сравнил...
29.10.2025
андр
Слава бы вспомнил, как сам молодой в Киеве с милицией в кабаке дрался. А то головой думать...
29.10.2025