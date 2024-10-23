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Фетисов: «Не знаю, с чем связано неудачное выступление ЦСКА. Я не слежу за матчами армейцев»

Сергей Разин
корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал, что не следит за игрой ЦСКА в КХЛ.

«Как оценю серию поражений ЦСКА в последних матчах? Не знаю, с чем связано неудачное выступление. В игре команды бывают разные этапы. Но я не слежу за ЦСКА сейчас», — приводит слова Фетисова Metaratings.ru.

ЦСКА в последних семи матчах регулярного чемпионата КХЛ потерпел шесть поражений. На данный момент армейцы с 21 очком занимают шестое место в Западной конференции.

Источник: Metaratings
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Вячеслав Фетисов

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