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Сегодня, 15:22

Фетисов: «В этом году я очень мало слежу за хоккеем»

Камила Абдурахманова
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Семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов рассказал о своем интересе к российскому хоккею.

— Как вам выступление СКА в этом сезоне?

— Надо, чтобы все команды выполняли задачи, которые стоят перед ними. СКА тут не исключение. Сезон в самом разгаре, а к розыгрышу Кубка Гагарина все готовятся по-разному.

— Сегодня есть команда КХЛ, стиль которой вас впечатляет?

— Я в этом году очень мало слежу за хоккеем. Поэтому мне будет не совсем правильно рассуждать на эти темы, — сказал Фетисов Metaratings.ru.

После 45 матчей в турнирной таблице FONBET чемпионата КХЛ лидирует «Локомотив», имея в своем активе 72 очка. На второй строчке располагается «Трактор» с 59 очками, на третьем — «Салават Юлаев» с 58 баллами.

Источник: Metaratings.ru
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Вячеслав Фетисов
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