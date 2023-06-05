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Сегодня, 15:15

Фетисов рассказал, когда может пройти хоккейный матч на Северном полюсе

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что хоккейный матч на Северном полюсе может пройти этим летом или следующей весной.

«Пока никак не можем сложить даты, не хочется сделать как-то скомкано. Поэтому какое-то время нужно подумать. Есть несколько вариантов, поэтому рассматриваем. Это лето, может быть, или уже следующей весной. Может быть, успеем летом», — приводит ТАСС слова Фетисова.

Ранее Фетисов сообщал, что планирует организовать в Арктике хоккейный матч с участием звезд из разных сфер деятельности. Он отмечал, что целью этого мероприятия является привление внимание общественности к проблемам экологии.

Источник: https://tass.ru/sport/17929433
Хоккей
Вячеслав Фетисов
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