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Сегодня, 08:46

Фетисов: «Рассматривал бы Ротенберга на пост тренера сборной России»

Сергей Разин
корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о возможных кандидатах на пост главного тренера сборной России.

«Мне кажется, Алексей Жамнов справился со своей задачей как главный тренер. Он работал в непростых условиях. Мы с ним общаемся, ответственный парень и, как мне кажется, очень хороший специалист. Я думаю, в следующем сезоне, когда он станет главным тренером «Спартака», он подтвердит мои слова. Кто мог бы возглавить сборную? Игорь Ларионов, Сергей Федоров. Роман Ротенберг амбициозный в хорошем понимании. Михаил Кравец проявил себя как продвинутый тренер. Я думаю, есть выбор, что очень хорошо. Одно время такого выбора не было», — приводит слова Фетисова РИА «Новости».

Контракт Жамнова со сборной России рассчитан до 30 июня 2023 года. В следующем сезоне он будет тренировать московский «Спартак».

Источник: https://rsport.ria.ru/20230408/khokkey-1863919479.html
Сборная России по хоккею
Вячеслав Фетисов
Роман Ротенберг
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