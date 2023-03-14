Фетисов считает, что ЦСКА демонстрирует плохую игру в плей-офф КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался об игре ЦСКА в первом раунде плей-офф КХЛ.

«ЦСКА плохо играет, не знаю, с чем это связано. Мы смотрели с легендами хоккея шестой матч серии по телевизору, и там после первого периода было понятно, что ЦСКА не выиграет. Была какая-то инертность, не хватало огонька, креатива, шла роботоподобная игра», — приводит ТАСС слова Фетисова.

В шестом матче серии, который прошел 12 марта, «Северсталь» одержала победу над ЦСКА со счетом 3:0. На данный момент счет в серии до четырех побед — 3-3.