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Сегодня, 17:55

Фетисов считает, что Ларионов поставил хоккеистам «Торпедо» красивую игру

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что Игорь Ларионов поставил хоккеистам «Торпедо» красивую игру

«Бывших партнеров не бывает, я с ним до сих пор общаюсь. Я рад за Игоря, он, взяв «Торпедо», принял большие риски на себя. Он сумел создать команду, которая играет в хоккей, с минимальным бюджетом он нашел ребят, которые были списаны, дал возможность молодым проявить себя. С системным подходом ему удалось вселить уверенность в своих игроков и поставить достаточно красивый хоккей. Мне кажется, его успех закономерен. Немаловажным фактором успеха «Торпедо» стала фантастическая поддержка нижегородских трибун. У команды должен быть свой узнаваемый стиль, мне он очень понравился», — приводит слова Фетисова ТАСС.

В воскресенье «Торпедо» победило в гостях «Динамо» и вышло в четвертьфинал плей-офф КХЛ.

Источник: https://tass.ru/sport/17251521
Хоккей
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Вячеслав Фетисов
Игорь Ларионов (хоккей)
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