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Сегодня, 10:27

Фетисов: «Мне кажется, из меня получился бы неплохой тренер»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о своем тренерском опыте.

«Что касается тренерской профессии, то да, я успел в нее влюбиться за четыре года. Можно быть лидером и в 75 лет, и эта профессия не имеет никаких лимитов: ни возрастных, никаких других. Главное, чтобы было здоровье и желание работать. Игорь Ларионов встал на лавку главным тренером в 59 лет, и я надеюсь, что у него большая перспектива в этой профессии. Да, я мог бы сейчас работать тренером, и мне кажется, из меня получился бы неплохой тренер. Но судьба распорядилась по-другому, и я рад тому, что у меня в жизни сейчас происходит», — цитирует Фетисова ТАСС.

После завершения карьеры игрока Фетисов с 1998 по 2002 год работал ассистентом главного тренера в «Нью-Джерси».

Источник: https://tass.ru/sport/17566683
Хоккей
Вячеслав Фетисов
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