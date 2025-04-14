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14 апреля, 11:27

Фетисов считает колоссальной роль Овечкина в переговорах по матчам России и США

Микеле Антонов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» высказался о возможном проведении товарищеских матчей между сборными России и США.

«Хорошая новость, конечно. Любой формат приветствуется. Сам факт проведения игры — хорошие новости. Какую роль мог сыграть Овечкин? Он на слуху у всех. Как и все ребята, которые являются послами в НХЛ. Играет колоссальную роль благодаря своей игре, своему имени. Играет в Америке, играет в Вашингтоне, капитан «Кэпиталз». Надеюсь, будет капитаном и сборной», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил об обсуждении проведения матчей сборных России и США по хоккею в Санкт-Петербурге и Вашингтоне.

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Хоккей
КХЛ
НХЛ
Вячеслав Фетисов
Михаил Дегтярев
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