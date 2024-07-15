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Сегодня, 14:50

Фетисов считает правильным решение КХЛ отказаться от трансферных карт ИИХФ

Алина Савинова
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Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов оценил решение КХЛ отказаться от трансферных карт Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Все, что делается сейчас, я считаю, в перспективу развития, я полностью поддерживаю. Я стоял у истоков создания лиги, и для нас этот регламент был изначально прописан как определяющий. Мне кажется, за 15 лет могли бы отстроить все, что необходимо — и участие лучших игроков, и гладкий календарь, и поднятие интереса самого розыгрыша Кубка Гагарина. Это решение правильное, немного запоздалое, но тем не менее очень перспективное», — цитирует ТАСС Фетисова.

По мнению двукратного олимпийского чемпиона, КХЛ может быть хорошим примером того, как можно и нужно развивать виды спорта в стране, которая готова для того, чтобы в формате клубного спорта и лиг развиваться и ни на кого не оглядываться.

9 июля КХЛ объявила, что не будет требовать трансферной карты ИИХФ для заключения контрактов иностранных игроков с клубами. Лига будет сама регистрировать контракты.

Источник: ТАСС
Хоккей
КХЛ
Вячеслав Фетисов
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