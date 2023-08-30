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Сегодня, 17:28

Фетисов высказался о допинговом скандале в «Толпаре»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказал мнение относительно проверки агентством РУСАДА в хоккейном клубе «Толпар» по делу о допинге.

«Доктор клуба, если это правда, не может принимать такие решения без тренера. История с мельдонием — дежавю для страны. Недавно общались с Сашей Овечкиным, как раз затронули тему допинга: их постоянно тестируют и выборочно, и общекомандно — контроль никто не отменял. РУСАДА, WADA и все общемировые тренды никуда не делись: общепринятые правила, антидопинговый кодекс... Самое главное: зачем молодым людям все это нужно? Есть Спортивный арбитражный суд, который подобными вопросами занимается. Сама по себе неприятная история, ребята должны понимать, что обманывать нехорошо. Тем более своих соперников на льду. У нас уже была подобная история, которая связана с некомпетентностью спортивных руководителей того времени. Мы попали в ситуацию, в которой надо было либо доказывать, что мельдоний — это не допинг, либо просить у WADA больше времени, ведь никто не учитывал кумулятивный эффект: спортсмены принимали это как восстановительное средство. Этот препарат должен был быть исключен из аптечек всех спортивных команд, а тем более молодых», — приводит слова Фетисова RT.

В апреле этого года стало известно, что семь хоккеистов «Толпара» сдали положительные допинг-тесты. Сообщалось, что в их пробах обнаружен мельдоний. В августе появилась информация, что у всех игроков команды, за исключением травмированных, были обнаружены запрещенные вещества.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1196044-fetisov-situaciya-tolpar
Хоккей
КХЛ
ХК Толпар
Вячеслав Фетисов
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