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Сегодня, 14:49

Фетисов — о продолжении карьеры Радулова: «Все зависит от того, хочет он играть или нет»

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Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил, что в любом случае будет уважать Александра Радулова, какое бы решение по продолжению карьеры он не принял.

высказался о перспективах форварда Александра Радулова. Хоккеист ушел из «Ак Барса».

«Все зависит от самого Радулова, хочет он играть или нет, нужно ли ему это или нет. Я выступал до 40 лет, мне было интересно. Я его буду уважать в любом случае», — сказал ТАСС Фетисов.

Радулов покинул «Ак Барс» по окнчании сезона-2023/24. Он выступал за команду с 2022 года. За это время он принял участие в 120 матчах в регулярном чемпионате КХЛ, забросив 41 шайбу и отдав 56 ассистов. Кроме того, на счету форварда 28 встреч в Кубке Гагарина, в которых он забил 11 голов и отдал 12 результативных передач.

Источник: ТАСС
Александр Радулов
ХК Ак Барс
Вячеслав Фетисов
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