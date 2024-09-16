Фетисов заявил об увеличении интереса к российскому хоккею на старте сезона КХЛ

Сегодня, 13:25
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов ответил на вопрос «СЭ» о старте сезона ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
«Радует, что хоккей непредсказуемый. Это привлекает болельщиков, подогревает интерес к виду спорта. Сложно делать какие-то выводы по первым пяти матчам. Думаю, у всех достаточно разного опыта, чтобы исправлять ситуацию, если что-то не устраивает. Или, наоборот, идти дальше — по нарастающей», — сказал Фетисов «СЭ».
В Западной конференции после пяти матчей лидирует московский «Спартак» (9 очков), в Восточной — «Нефтехимик» (8).
Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ