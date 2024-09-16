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Сегодня, 13:25

Фетисов заявил об увеличении интереса к российскому хоккею на старте сезона КХЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов ответил на вопрос «СЭ» о старте сезона ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Радует, что хоккей непредсказуемый. Это привлекает болельщиков, подогревает интерес к виду спорта. Сложно делать какие-то выводы по первым пяти матчам. Думаю, у всех достаточно разного опыта, чтобы исправлять ситуацию, если что-то не устраивает. Или, наоборот, идти дальше — по нарастающей», — сказал Фетисов «СЭ».

В Западной конференции после пяти матчей лидирует московский «Спартак» (9 очков), в Восточной — «Нефтехимик» (8).

Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
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КХЛ
Вячеслав Фетисов

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