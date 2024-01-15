ФХР поблагодарила Зубарева после завершения карьеры

Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) отреагировала на новость о завершении карьеры экс-защитника национальной команды Андрея Зубарева.

36-летний хоккеист в соцсетях объявил об уходе из спорта 14 января.

«Спасибо за честный хоккей и за каждый матч!» — сказано в сообщении ФХР.

По ходу карьеры Зубарев выступал за «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Атлант», «Атланту», СКА и «Спартак». В 2018 году хоккеист выиграл золотую медаль Олимпиады в Пхенчхане в составе сборной России. В 2014 году стал победителем чемпионата мира.