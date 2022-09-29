ФХР подготовила списки хоккеистов и тренеров для бронирования от мобилизации

Исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов сообщил, что организация подготовила списки игроков, тренеров и ключевых сотрудников для предоставления бронирования от частичной мобилизации.

«Мы подали списки в Министерство спорта РФ: тренеров, игроков и ключевых сотрудников. Дальше это будет уже не в нашей власти. Минспорта будет вносить это предложение в правительство. Какое решение будет, такое будет», — приводит РИА «Новости» слова Курбатова.

По словам исполнительного директора ФХР, некоторые хоккеисты, выступающие за российские клубы, уже начали получать повестки. Также повестки получили сотрудники некоторых команд и судьи.

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.

В четверг, 29 сентября, министр спорта России Олег Матыцин заявил, что ряду спортсменов предоставят меры защиты по вопросу мобилизации.