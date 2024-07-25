ФХР расторгла контракт с КХЛ на проведение чемпионата России

Сегодня, 15:24
ФХР рассмотрела и приняла предложение КХЛ о расторжении договора о делегировании прав на проведение чемпионата России.
Как сообщает РИА Новости, контракт расторгнут с 1 августа.
9 июля КХЛ объявила, что направила в ФХР письмо с предложением расторгнуть договор о делегировании прав на проведение национальных чемпионатов на условиях, предварительно согласованных с федерацией.
Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига останется в системе российского хоккея и будет напрямую взаимодействовать с Минспортом, получая независимость от Международной федерации хоккея и ФХР.