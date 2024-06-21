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Сегодня, 09:28

ФХР ждет назначения даты рассмотрения апелляции на решение ИИХФ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов сообщил, что в организации ждут пока не знают даты рассмотрения апелляции на решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) о наложении штрафа по делу голкипера Ивана Федотова.

«К сожалению, неизвестно. Наше заявление принято, есть решение, что мы не должны пока ничего не оплачивать никому. И пока мы ждем даты рассмотрения», — цитирует Курбатова ТАСС.

В мае ФХР сообщила, что ИИХФ оштрафовала федерацию на 1 миллион швейцарских франков из-за выступления голкипера Ивана Федотова за ЦСКА.

В мае 2022 года Федотов подписал контракт с «Филадельфией». Летом того же года он был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии, после чего отправлен на прохождение военной службы.

Перед началом сезона-2023/24 голкипер вернулся в ЦСКА, подписав контракт с клубом на два года. В августе 2023 года ИИХФ объявила, что Федотов нарушил контракт с выступающей в НХЛ «Филадельфией», заключив соглашение с армейцами. Голкипера дисквалифицировали на четыре месяца, а на ЦСКА был наложен запрет на трансферы сроком на один сезон.

1 сентября Федотов провел первый матч за ЦСКА в регулярном чемпионате сезона-2023/24. В итоге на его счету 44 матча в регулярке и 5 игр в плей-офф в минувшем сезоне КХЛ.

В марте 2024 года ЦСКА расторг контракт с Федотовым, после чего 27-летний россиянин присоединился к «Филадельфии». Россиянин провел за клуб НХЛ три матча, отразив 81,1 процента бросков.

Источник: ТАСС
Иван Федотов
Хоккей
КХЛ
ФХР
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