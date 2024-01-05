Филатов: «Как мне кажется, на Западе борьба за восьмерку маловероятна»

Бывший нападающий молодежной сборной России Никита Филатов прокомментировал борьбу за плей-офф в Западной конференции КХЛ.

«На мой взгляд, конечно, «Витязю» сократить отставание в шесть очков и два потерянных матча от минского «Динамо» реально, но очень тяжело. Как мне кажется, на Западе борьба за восьмерку маловероятна. Что «Витязю», что «Куньлуню» сейчас может помочь только какая-то сумасшедшая серия побед. Допустим, 14-15 побед в 20 матчах. Но это из серии фантастики», — цитирует «РБ Спорт» Филатова.

«Витязь» и «Куньнуль» на данный момент набрали по 36 очков. У идущего восьмым в Западной конференции минского «Динамо» — 42 очка.