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Сегодня, 19:26

Филатов — о КХЛ: «Наверху таблицы нет СКА и ЦСКА — хороший знак, что лига выравнивается»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский хоккеист Никита Филатов высказался о текущем сезоне ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Много сенсаций и нестандартных результатов. Главное, что наверху таблицы Западной конференции нет двух привычных команд — СКА и ЦСКА. Это удивляет больше всего. За исключением болельщиков этих команд, для всех остальных это хороший знак того, что лига наконец выравнивается и появляются новые герои», — цитирует Филатова «РБ Спорт».

СКА с 32 очками занимает пятое место в Западной конференции КХЛ после 29 игр. ЦСКА (32 очка) идет шестым на «Западе». Лидером конференции является «Спартак» — 45 очков в 31 матче.

Источник: «РБ Спорт»
Никита Филатов
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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