Филимонов назначен новым генеральным менеджером «Амура»

Олег Филимонов стал новым генеральным менеджером «Амура», сообщает пресс-служба клуба.

С 2021 года эту должность занимал Вадим Покотило. В среду хабаровчане объявили о расторжении контракта с функционером.

Филимонов провел в составе «Амура» практически всю свою карьеру. Он является вратарем-рекордсменом хабаровской команды по числу матчей в элите (160) и по количеству побед (50). После завершения выступлений Филимонов в 2004 году занял должность тренера вратарей «Амура», также он работал в его молодежной команде «Амурские тигры» и «Салавате Юлаеве».

В сезоне-2024/25 «Амур» набрал 44 очка и занял 11-е место в «Восточной конференции», не попав в плей-офф КХЛ.