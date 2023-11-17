Филин: «Четвертый гол наш стал решающим в матче с «Салаватом»

Нападающий «Спартака» Егор Филин прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (6:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Мы довольны игрой и победой. Хороший матч получился, много голов забили. У нас только положительные эмоции. Календарь у нас плотный, игры почти через день. Конечно, нам тяжело. Где-то не хватает эмоций, но ничего, достаем их из себя. Стараемся выигрывать в каждом матче. Болельщики постоянно придают нам эмоции, их полный стадион. Спасибо им за то, что переживают и гонят нас вперед. Думаю, что четвертый гол наш стал решающим. «Салават» хорошо начал третий период, игра была под его контролем. Но четвертый гол остудил уфимцев, и мы взяли игру под свой контроль. С каждой игрой на матчи приходит все больше и больше народа. Приятно, что болельщики возвращаются на трибуны. Одно удовольствие играть с такой поддержкой», — цитриует «РБ Спорт» Филина.

«Спартак» набрал 47 очков в 32 матчах и продолжает лидировать на «Западе». «Салават Юлаев» идет на шестой строчке с 37 баллами.