Игрок «Торпедо» Филлипс: «С Ларионовым мы играем как советская команда»

Сегодня, 14:35
Канадский защитник «Торпедо» Маркус Филлипс поделился впечатлениями от работы с главным тренером Игорем Ларионовым.
«Он строгий, честный. Прямо скажет, хорошо ты сыграл или плохо. Мне нравится стиль, который пропагандирует Игорь. Постоянная игра с шайбой, скорость, атака. Мы играем как советская команда. Ларионов — очень спокойный тренер. Но в то же время он может повысить голос, если мы играем плохо», — сказал Филлипс «ВсеПроСпорт».
«Торпедо» после 36 матчей находится на 8-й строчке Западной конференции с 39 баллами.