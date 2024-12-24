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Сегодня, 14:35

Игрок «Торпедо» Филлипс: «С Ларионовым мы играем как советская команда»

Камила Абдурахманова
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Канадский защитник «Торпедо» Маркус Филлипс поделился впечатлениями от работы с главным тренером Игорем Ларионовым.

«Он строгий, честный. Прямо скажет, хорошо ты сыграл или плохо. Мне нравится стиль, который пропагандирует Игорь. Постоянная игра с шайбой, скорость, атака. Мы играем как советская команда. Ларионов — очень спокойный тренер. Но в то же время он может повысить голос, если мы играем плохо», — сказал Филлипс «ВсеПроСпорт».

«Торпедо» после 36 матчей находится на 8-й строчке Западной конференции с 39 баллами.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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