FONBET и КХЛ выпустили новую коллекцию хоккейных карточек FONBET OVERTIME

Героем сентября стал нападающий нижегородского «Торпедо» Никита Артамонов.

Проект FONBET OVERTIME был запущен перед стартом сезона-2023/24 с целью подчеркнуть особенное значение дополнительного времени в хоккее. В новом сезоне КХЛ и FONBET выпустят девять новых эксклюзивных карточек, которые станут украшением для любой коллекции. Нападающий «Торпедо» Артамонов — первый, кого выбрали болельщики в этом сезоне путем голосования в социальных сетях.

Начало турнира для хоккеиста получилось не самым удачным, но сейчас у 18-летнего форварда 17 (9+8) очков в 18 матчах. Первая шайба хоккеиста в новом сезоне выпала на тяжелейший матч с ЦСКА. Артамонов принес своей команде волевую победу в овертайме.

Именно этот эпизод был увековечен на карточке, которую выпустят ограниченным тиражом. Как получить такую карточку и подробнее узнать о втором сезоне проекта FONBET OVERTIME можно на специальном сайте.

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