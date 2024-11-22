FONBET и КХЛ запускают проект «Мамы на первом месте»

Акция посвящена Дню матери, который празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье ноября.

23 и 24 ноября команды, играющие в FONBET Чемпионате КХЛ, выйдут на лед со специальными нашивками на форме и отдадут дань уважения мамам. Также у проекта важная социальная миссия. За каждую заброшенную шайбу в игровой уик-энд благотворительная программа ДоброFON будет перечислять по 50 000 рублей в фонд «Дом для мамы». Организация помогает беременным женщинам и матерям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В дни матчей «Салавата Юлаева», «Металлурга», «Авангарда», и «Локомотива» клубы совместно с FONBET организуют различные активности. Также акция охватит практически все команды лиги.