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Сегодня, 13:47

Фьоре продлил контракт с «Адмиралом»

Алина Савинова
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«Адмирал» объявил о продлении контракта со своим лучшим снайпером по итогам прошлого сезона канадцем Джованни Фьоре.

Как сообщает пресс-служба клуба, годичное соглашение с лучшим нападающим носит односторонний характер.

Фьоре присоединился к «Адмиралу» летом 2023 года. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ 27-летний канадец принял участие в 63 матчах и набрал 26 (15+11) очков.

В сезоне-2023/24 клуб из Владивостока занял предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.

Источник: https://t.me/hcadmiralru/12124
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
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