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Сегодня, 04:36

Фьоре — о поражении от «Металлурга»: «В этот раз дисциплина подвела «Авангард»

Сергей Разин
корреспондент
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Нападающий «Авангарда» Джованни Фьоре подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Металлурга» (1:2).

«Думаю, что матч получился хорошим с нашей стороны. Мы бились, боролись до конца. Понятно, что результат не устраивает, но нужно помнить, что мы играли с сильным соперником и старались. Удаления? Это игра. Иногда что-то может повернуться в твою сторону, иногда — в сторону противника. В этот раз дисциплина нас подвела», — приводит слова Фьоре официальный сайт КХЛ.

«Металлург» набрал 50 оков в 41 встрече и занимает 4-е место в Восточной конференции, «Авангард» идет 7-м с 39 очками за 39 игр.

КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
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