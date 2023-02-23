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Сегодня, 21:42

Форвард «Адмирала» Гутик считает, что команда может обыграть любого соперника в плей-офф

Алина Савинова
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Нападающий «Адмирала» Даниил Гутик поделился мнением об игре с «Амуром» в рамках регулярного чемпионата ФОНБЕТ КХЛ (2:0).

«Считаю, что неплохо сыграли. Был хороший настрой, сыграли на результат. В принципе, стабильно играли в каждом периоде, но не без ошибок. Конечно, завтра разберем эту игру и будем готовиться дальше», — приводит Metaratings.ru слова Гутика.

Также он рассказал, в каком состоянии команда подходит к плей-офф.

«Наша команда весь сезон находится в одном рабочем состоянии. Поэтому в таком же режиме подойдем и к плей-офф. Уже ждем с нетерпением первые матчи. Верим друг в друга, а это, я считаю, самое главное. Нам без разницы с кем играть, будем отталкиваться от своей игры. Считаю, что можем обыграть любого соперника», — добавил хоккеист.

«Адмирал» расположился на седьмой позиции в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 75 очков в 67 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/forvard-admirala-gutik-schitayu-chto-v-plei-off-mozhem-obygrat-lyubogo-sopernika-230286/
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