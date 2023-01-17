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Сегодня, 10:15

Форвард «Адмирала» Гутик заявил, что пытается зацепиться за шанс регулярно попадать в состав

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Адмирала» Даниил Гутик прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«В этой встрече хорошо играли, в принципе. В конце немного не дотерпели, пропустили. На буллитах не хватило мастерства, я думаю. Сильно ли расстроил гол Кагарлицкого? Ну конечно, оставалась буквально минута до конца. Парни пластались, не повезло. Огорчаться времени нет, летим в Хабаровск. Как проходит адаптация в КХЛ? Только недавно начал играть. В обороне проблемы были, также с ногами — физика. Занимался этим, не играл больше 1,5 месяца. Поставили в состав, пытаюсь зацепиться за этот шанс, чтобы быть в составе регулярно», — приводит слова Гутика Metaratings.ru.

«Авангард» занимает четвертую строчку в Восточной конференции КХЛ, набрав 64 очка в 50 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/forvard-admirala-gutik-nedavno-nachal-igrat-pytayus-zacepitsya-za-shans-chtoby-byt-v-sostave-regulyarno-220453/
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