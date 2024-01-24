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Сегодня, 18:17

Форвард «Ак Барса» Быков: «У Знарка чуть не сложилось, но это наша вина»

Алина Савинова
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Форвард «Ак Барса» Максим Быков поделился воспоминаниями о работе под руководством Олега Знарка.

«Олег Валерьевич был очень требовательным тренером. Да, конечно, чуть-чуть не сложилось, но я считаю, что это наша вина. Он защищал нас как тренер, потому что игроки всегда выполняли установку, но где-то не получалось. Это хоккей, иногда так происходит. Олег Валерьевич дал мне возможность дебютировать, за что я очень ему благодарен», — цитирует Быкова Metaratings.ru.

Знарок возглавил «Ак Барс» летом 2022 года. Под его руководством казанская команда провела 36 матчей, в которых одержала 16 побед и потерпела 20 поражений. В декабре 2022-го Знарок покинул пост главного тренера «Ак Барса» по собственному желанию.

Источник: https://metaratings.ru/news/napadayushii-ak-barsa-bykov-u-znarka-chut-ne-slozhilos-no-eto-nasha-vina-327239/
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Олег Знарок
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