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Сегодня, 10:51

Дыняк — о выходе «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина: «Охренительные эмоции»

Алина Савинова
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Форвард «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал выход команды в финал Кубка Гагарина.

«Честно, охренительные эмоции. Могу только поблагодарить болельщиков, команду. Сделали большое дело. Давно не выходили в финал. Эмоции переполняют. В душе одни ругательства», — приводит «РБ Спорт» слова форварда.

Также он поделился ожиданиями от финала турнира.

«В финале никогда не играл. Для меня это все в новинку, как и для многих ребят в команде. Мы сейчас это все переварим, отдохнем и будем готовиться к финалу», — добавил хоккеист.

В серии третьего раунда плей-офф КХЛ «Ак Барс» обыграл «Авангард». В финале Кубка Гагарина казанский клуб сыграет с победителем пары СКА — ЦСКА.

В текущем плей-офф Дыняк провел в составе «Ак Барса» 16 матчей и отметился 4 заброшенными шайбами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/forvard-ak-barsa-dy-nyak-o-vy-hode-v-final-ohrenitel-ny-e-e-motsii-v-dushe-odni-rugatel-stva/
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