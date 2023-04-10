Дыняк — о выходе «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина: «Охренительные эмоции»



Форвард «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал выход команды в финал Кубка Гагарина.

«Честно, охренительные эмоции. Могу только поблагодарить болельщиков, команду. Сделали большое дело. Давно не выходили в финал. Эмоции переполняют. В душе одни ругательства», — приводит «РБ Спорт» слова форварда.

Также он поделился ожиданиями от финала турнира.

«В финале никогда не играл. Для меня это все в новинку, как и для многих ребят в команде. Мы сейчас это все переварим, отдохнем и будем готовиться к финалу», — добавил хоккеист.

В серии третьего раунда плей-офф КХЛ «Ак Барс» обыграл «Авангард». В финале Кубка Гагарина казанский клуб сыграет с победителем пары СКА — ЦСКА.

В текущем плей-офф Дыняк провел в составе «Ак Барса» 16 матчей и отметился 4 заброшенными шайбами.