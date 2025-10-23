Никита Дыняк: «С Радуловым чуть-чуть «погавкали» друг на друга»

Форвард «Ак Барса» Никита Дыняк в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:0) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Какие эмоции после матча?

— Я люблю такой хоккей: все близко, много стычек, где-то перетекает в агрессию. Хоккей в стиле плей-офф. Знаем, что Ярославль — сильная команда. Готовились, видео смотрели.

— На льду пересекались сегодня с Александром Радуловым?

— Так, чуть-чуть «погавкали» друг на друга. Неотъемлемая часть нашей работы. Трэш-ток должен присутствовать, но в меру.

— В октябре пока ни одного поражения у «Ак Барса». Есть задача пройти месяц без поражений?

— Мы идем от игры к игре. Самая главная для нас игра — следующая.

После победы над «Локомотивом» казанский клуб вышел на второе место в Восточной конференции — у «Ак Барса» 25 очков после 18 матчей.