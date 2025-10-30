Дыняк: «Я говорил, что у «Ак Барса» все в порядке, а мне никто не верил»

Форвард «Ак Барса» Никита Дыняк в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу над «Металлургом» (4:0) в матче FONBET чемпионата КХЛ и самую длинную победную серию в истории клуба.

— 11 побед подряд у вас — самая длинная победная серия. Какие эмоции?

— За те семь лет, что я здесь, много интересного было. Победная серия говорит о том, что мы движемся в правильном направлении, работаем друг за другом. Плюс у нас здоровая конкуренция. Это позволяет нам развиваться каждый день.

— Что изменилось в команде в октябре?

— Я в интервью говорил, что у «Ак Барса» все в порядке, а мне никто не верил. Люди писали там, что за слова надо отвечать. Если серьезно, то рано судить, не хочу бросаться громкими словами. Мы сделали работу над ошибками, подкрутили гайки, где надо.

— Как оценишь гол Радэля Замалтдинова?

— Красавчик, молодец. Парень работал, ждал своего шанса. Вышел и забил. Что может быть лучше.

Казанцы с 31 очком после 21 игры занимают второе место в таблице Восточной конференции.